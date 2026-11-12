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Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:56

Amasya’da uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklama

Amasya’da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Amasya’da uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklama
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Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta ve araçta bulunan N.H. (50) ile S.H.'nin (41) üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda N.H. ve S.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AMASYA
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Amasya’da uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklama
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