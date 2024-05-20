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Giriş Tarihi: 20.5.2024 14:21

Ambulans filmi oyuncuları ve konusu: Ambulans filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aksiyon ve gerilim türlerindeki Ambulans filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde olduğu 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Bir banka soygunundan doğan hikaye izleyenlere gerilim dolu anlar yaşatıyor. Peki; Ambulans filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Ambulans filmi oyuncuları ve konusu: Ambulans filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ambulans filmi oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Televizyon izleyicisi ile buluşan yapım üvey kardeşlerin aksiyon dolu hikayesini anlatıyor. Bu noktada ekran başında yerler alındı. Peki; Ambulans filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte, detaylar...

AMBULANS FİLMİ KONUSU

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder.

Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

AMBULANS FİLMİ OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Yahya Abdul-Mateen

Eiza Gonzalez

Garret Dillahunt

Keir O'Donnell

Jackson White

Cedric Sanders

Colin Woodell

NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Ocak 2021'de Los Angeles'ta görüntü yönetmeni Roberto De Angelis ile başladı ve Mart ayında sonuçlandı.

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Ambulans filmi oyuncuları ve konusu: Ambulans filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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