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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:44

Ambulansa yol vermedi: Maganda sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı

Başakşehir’de ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüyen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu, kullandığı araç da 90 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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İHA Yaşam
Ambulansa yol vermedi: Maganda sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde olay meydana geldi.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Edinilen bilgiye göre, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir'in trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek şoförün üzerine yürüdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olayın incelemesini gerçekleştirdi.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 466 bin lira ceza! | Video

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE DE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Ali Berk Bilir'in saldırı amacıyla aracından indiği ve ambulansa yol vermediği tespit edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün sürücü belgesine daha önce de el konulduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.


ARAÇ 90 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, 34 BUY 223 plakalı araç da 90 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR

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