Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı: Para cezası kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçti. Kimliği tespit edilen ambulansa yol vermeyen E.A. isimli sürücü kısa sürede yakalandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 993 lira idari para cezası kesildi. Ancak yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Trafik Kanunu Teklifi, bu tür saygısız davranışlara çok daha ağır yaptırımlar öngörüyor.

YENİ TEKLİFTE AĞIR YAPTIRIMLAR VAR

Yeni düzenlemeye göre, ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlayanların sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

"BUGÜN YOL VERMEDİĞİNİZ AMBULANS YARIN SİZİ TAŞIYABİLİR"

Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ambulanslar can taşır, zamanla yarışır. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir" dedi.