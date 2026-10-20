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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza

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Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza
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Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün ambulansa yol vermediğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü M.T. (37) ekiplerce yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" maddesi uyarınca 46 bin lira idari para cezası uygulandı. M.T'nin kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapılan sürücü, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ZEYTİNBURNU #KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
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