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Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:54

Ambulansa yol vermeyen sürücüye rekor ceza!

Başakşehir'de ambulansın geçişini engelleyen ve saldırı amacıyla aracından inen sürücüye ceza yağdı. Ali Berk B.'ye toplam 466 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 90 gün el koyuldu ve araç da 90 gün trafikten men edildi.

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DHA Yaşam
Ambulansa yol vermeyen sürücüye rekor ceza!
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Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, otomobilin sürücüsü Ali Berk B.'nin trafikte ambulans aracına yol vermediği, saldırı amacıyla araçtan indiği ve daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 90 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 466 bin TL ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 90 gün boyunca trafikten menedildi.

Ayrıca şüpheli Ali Berk B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179'uncu maddesinde yer alan 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

#BAŞAKŞEHİR #TÜRK CEZA KANUNU

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Ambulansa yol vermeyen sürücüye rekor ceza!
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