Ambulansı durdurup kontrol etmişlerdi: O sürücünün mukavemetten kaydı çıktı

İstanbul Bostancı yan yolda önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.





O MAGANDA DA GÖZALTINA ALINDI



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İstanbul polisi plakası belirlenen motosikletteki iki kişinin kimliklerini belirledi. Çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosiklettekilerin Mustafa T. ve E.B olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından motosiklette arkada oturan E.B., gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipleri kısa süre sonra da motosiklet sürücüsü Mustafa T.'yi de gözaltına alındı.



DAHA ÖNCE POLİS MUKAVEMET ETMİŞ



Gözaltına alınan sürücü Mustafa T.'nin daha önceden polise mukavemet ve kasten yaralamadan 4 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.