Amca yeğen tartışması kanlı bitti! Sokakta karşılaştığı amcasını 3 yerinden bıçakladı

Giriş Tarihi: 19.9.2025 16:05 Son Güncelleme: 19.9.2025 16:22

Manisa’da C.Y.(24), sokakta tartıştığı amcası M.Y.'yi (54) 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yeğen C.Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi Boduroğlu Mahallesi 34 Sokak'ta meydana geldi. C.Y., İddiaya göre husumetli olduğu amcası ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, C.Y. amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı C.Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, şüpheli yeğen C.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

