Ameliyatsız kalp deliği kapatıldı

Muğla'da, 40 yaşındaki kadın hastaya günlük yaşamında çabuk yorulma ve göğüs ağrısı şikayetiyle, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Hekimler tarafından yapılan tetkikler, elektrokardiyografi ve Transözafajiyal ekokardiyografi işlemi neticesinde Atriyal Septal Defekt'i tespit edildi. Hekimler, hastanın kalp deliğinin ameliyatsız olarak Perkütan yolla Atriyal Septal Defekt yapatılması işlem için yatış işlemleri tamamladı.



AMELİYATSIZ DELİK KAPATMA YAPILDI



Anjio Ünitesinde Prof. Dr. Hasan Güngör'ün de katılımıyla, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Doğan'ın öncülüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Çelik, Doç. Dr. Fatih Akın ve Doç. Dr. İbrahim Altun'un da bulunduğu ekip hastaya gerekli işlem hazırlıkları yapıldı. Anjiyo işlemiyle kasık toplardamarından girilerek şemsiye şeklindeki çok küçük bir cihaz kalp deliğine yerleştirerek ameliyatsız bir şekilde delik kapatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. İşlem sonrası hastanın klinik takibi devam ettiği bildirildi.



KALBİNDEKİ DELİK TAMAMEN KAPANDI



Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Doğan'ın yaptığı açıklamada, "Şu anda hastamızın kalbindeki deliğe ait en ufak bir işaret ya da iz kalmamıştır. Kalbindeki delik tamamen kapandı. Kontrol için çektiğimiz filmde de kalbin iç boşluğu arasında daha önce var olan delikten hiçbir kan akımı olmadığını tespit ettik. Hastamızın işlem sonrası yirmi dört saattir takibi yapılmaktadır, herhangi bir şikayeti yoktur" dedi.