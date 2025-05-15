Anadolu Adliyesi 12’inci Geleneksel Futbol Turnuvası’nda final çoşkusu

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin önderlik ettiği Geleneksel Futbol Turnuvası'nın 12'incisi bu sene Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Turnuva, bu yıl 23 takımın katılım sağladığı turnuva, yine eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı.
ESKİ FUTBOLCULARLA YARGI CAMİASI KARŞI KARŞIYA
Final maçı öncesinde üçüncülük maçı için sahaya çıkan Adalet FC ve Forza Adalet takımları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, Şöhretler Karması maçı da nostalji rüzgarı estirdi. Rambo Recep lakaplı Recep Çetin, Ziya Doğan, Mehmet Ekşi, Erkan Avseven gibi eski profesyonel futbolcularlarla hâkim, savcı ve adliye personelinin aynı sahayı paylaşması tribünlerden büyük alkış aldı.
PROTOKOLDE FİNAL MAÇI HEYECANI
Final müsabakasının hakemliğini FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen üstlenirken, turnuvaya renk katan diğer karşılaşmalarda hakemler Melih Aldemir ve Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Tribünlerde ise adeta adli camianın kalbi attı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, başsavcı vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ve komisyon üyeleri başta olmak üzere birçok hakim, sabcı ve adliye personeli maçları heyecanla takip etti.
BAŞSAVCIDAN "SPOR" VURGUSU
Başsavcı Zafer Koç, açılış konuşmasında sporun sadece bir hobi değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz. Böyle organizasyonlar adliye çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı da güçlendiriyor" dedi.
"TOPA VURMAK EN BÜYÜK AŞK"
Sahaya çıkan eski futbolculardan Mehmet Ekşi, "Yıllar sonra aynı heyecanla sahadayız. Yaş aldık ama futbol aşkı eskimiyor" derken, 'Rambo' lakaplı Recep Çetin de organizasyon için teşekkür ederek, "Bizi bu güzel atmosferin parçası yaptıkları için çok mutluyuz. Umarım bu turnuva gelenekselliğini hiç kaybetmez" şeklinde konuştu.
GALİBİYETİ PENALTI VURUŞLARI BELİRLEDİ
Finalde kozlarını paylaşan Yıldız City ile Anadolugücü, kıyasıya mücadelenin ardından penaltı çizgisine geldi. Tribünler sessizliğe büründü, sahada adeta gol savaşı yaşandı. Penaltılarda 6-5'lik üstünlükle galip gelen Yıldız City ekibi, hem şampiyonluk kupasını hem de 50 bin TL'lik büyük ödülü havaya kaldırdı.
Maçın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, her iki takımın oyuncularını da tek tek tebrik ederek madalya takdim etti.