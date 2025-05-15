Anadolu Adliyesi 12’inci Geleneksel Futbol Turnuvası’nda final çoşkusu

PROTOKOLDE FİNAL MAÇI HEYECANI

Final müsabakasının hakemliğini FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen üstlenirken, turnuvaya renk katan diğer karşılaşmalarda hakemler Melih Aldemir ve Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Tribünlerde ise adeta adli camianın kalbi attı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, başsavcı vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ve komisyon üyeleri başta olmak üzere birçok hakim, sabcı ve adliye personeli maçları heyecanla takip etti.

BAŞSAVCIDAN "SPOR" VURGUSU

Başsavcı Zafer Koç, açılış konuşmasında sporun sadece bir hobi değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz. Böyle organizasyonlar adliye çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı da güçlendiriyor" dedi.

"TOPA VURMAK EN BÜYÜK AŞK"

Sahaya çıkan eski futbolculardan Mehmet Ekşi, "Yıllar sonra aynı heyecanla sahadayız. Yaş aldık ama futbol aşkı eskimiyor" derken, 'Rambo' lakaplı Recep Çetin de organizasyon için teşekkür ederek, "Bizi bu güzel atmosferin parçası yaptıkları için çok mutluyuz. Umarım bu turnuva gelenekselliğini hiç kaybetmez" şeklinde konuştu.