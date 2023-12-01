Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi ortaklığında dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi anlamlı ve özel bir projeye imza attı. Dünya Engelliler Gününe özel planlanan futbol maçı, Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi işbirliğinde İstanbul'un tek ampute sahası olan Yenişehir Futbol Sahası'nda oynandı.

BAŞSAVCI VEKİLLERİ VE SAVCILAR AMPUTE TAKIMINA KARŞI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakimler ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı. Maçı eski hakemler Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar yönetirken Ampute Futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Adliyesi futbol takımının teknik direktörlüğünü ise Güvenç Kurtarır yaptı. Aziz Yıldırım ise maçı Aykut Kocaman'ın yanından izledi. Etkinliğe İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Başsavcı vekilleri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, savcılar ve hakimler katıldı.

"BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR DENEYİM"

Maç sonu basına açıklama yapan Teknik direktör Aykut Kocaman, "Çok güzel bir etkinlik. Esas itibari ile toplumda farkındalık yaratmak için yapılan bir etkinlik. Çok fazla gündemde değilim. Çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. Burada olmak benim için güzeldi. Engelli olmak hiç kimse için seçenek değil. Engellilere engelsiz bir yaşam sunmak bugün ki modern şehirleri yönetenlerin, bütün insanların elinde olan bir şey. Pendik Belediyesinin düzenlediği bu etkinlik için onları kutluyorum. Aynı zamanda da ampute takımının yanında durdum. Onları yakından izlemek benim için bir deneyim oldu. Çok zor bir iş yapıyorlar ve mükemmel yapıyorlar. Onu yakından gözlemlemek benim için farklı bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

"KATILDIĞIMIZ EN ANLAMLI VE ÖZEL PROJE"

Maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski hakem Ahmet Çakar, "Hayatımızın gerek benim olsun, gerek Fırat'ın olsun, gerek de adli yargıda ağır ceza reisimiz olsa herhalde hayatında katılacağı en anlamlı, en manevi yönden yüksek bir organizasyondur. Gurur duyuyoruz" dedi. Fırat Aydınus ise, "Hocam duyguları çok iyi bir şekilde dile getirdi. Arkadaşlarla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak mutluluk verici. Böyle bir günde katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.