Anadolu aslanı erken yağan karla özüne döndü

Anadolu Aslanı olarak bilinen ve sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanabilen Kangal köpekleri son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle olumsuz etkilendi. Tüyleri sararan, beslenme düzeni değişen Kangallar, bu yıl havanın erken soğuması ve karın da erken yağması ile özüne dönmeye başladı. Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle fiziksel ve ruhsal yapıları bozulan soğuk havaya ve kara olan sevgisiyle bilinen Kangal köpekler erken yağan karla mutlu oldu. Zekası, sadakati ve cesaretleri ile diğer köpek ırklarından ayrılan Kangalların yeni doğan yavruları da ilk kez karla tanıştı. Yavru kangallar, şimdiden çelikleme yöntemi ile soğuya alıştırılıyor.Kangal Köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangal için soğuk bir terapidir. Hastalıktan arınmadır. Fiziksel ve psikolojik düzelmedir. Donanımı artar, zırhları farklılaşır ve kendini bulmaya başlarlar. Tüyleri artar, renkleri açılır. Kendini bu soğuk iklime adapte eder. Çok mutlular. Kar tanelerini havada yakalıyorlar. Rusya´da Sibirya´da çocuklar yeni doğduğunda soğuk suya atılır. Biz de zırh alsın, çeliklensin diye Kangal yavrularını kar üzerine atıyoruz" dedi.