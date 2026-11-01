Anadolu beyaz gelinliğini giydi

Kayseri
'nin simgesi Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı, zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Türkiye
'nin önemli kış turizm ve kayak merkezlerinden biri olan, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışın ardından dağın zirvesi, Şeytan Deresi ve Çoban İni mevkileri beyaza büründü. Bulutların zirveyle bütünleştiği noktalarda ve karla kaplanan yamaçlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kayseri'nin dört bir yanından görülebilen Erciyes'in beyaz örtüyle kaplanması, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Kars'ın Sarıkamış
ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
Erzurum'da yaklaşık bir haftadır yağışlı hava devam ederken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışın ardından dağın 2 bin 600 rakımdan itibaren zirvesi karla kaplandı.
Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Van ile Bahçesaray'ı birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne de kar yağdı.
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Mete Efendioğlu - Editör