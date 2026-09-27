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Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:28

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi'nde dev maç!

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk haftada karşı karşıya gelecek iki ekip, sezona galibiyetle başlamak için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayın bilgileri...

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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi’nde dev maç!
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Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmalarından biri Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak. İki İstanbul ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ayrıntıları belli oldu.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi yayın saatinden itibaren takip edebilecek.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek mücadele İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İki ekip, sezonun ilk haftasında burada parkeye çıkacak.

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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi'nde dev maç!
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