Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi’nde dev maç!

Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmalarından biri Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak. İki İstanbul ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ayrıntıları belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek mücadele İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İki ekip, sezonun ilk haftasında burada parkeye çıkacak.
Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 27, 2026
🏆 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #1
🆚 Anadolu Efes
🕣 20.30
📍 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
📺 beIN SPORTS 5 pic.twitter.com/MhRPLxAlcB
BASKETBOL SÜPER LİGİ 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
27 Eylül Pazar
- Trabzonspor - Bursaspor
- Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe
- Anadolu Efes - Beşiktaş
28 Eylül Pazartesi
- Karşıyaka - Galatasaray
- Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol
- Eskişehir Basket - Merkezefendi Belediyesi Basket