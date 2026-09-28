Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de dev randevu!

EuroLeague'in ilk haftasında Barcelona karşısında istediği sonucu alamayan Anadolu Efes, Real Madrid mücadelesiyle sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekibin İspanyol temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmanın maç programı ve canlı yayın detayları da belli oldu.
Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi heyecanla takip edecek.
🎟️ EuroLeague heyecanı yeniden evimizde!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 28, 2026
💙 Real Madrid karşılaşmamızın biletleri satışta. Tribündeki yerini şimdiden al!
📅 29 Eylül | 20.00
📍 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
🎫 Biletler: https://t.co/gVdNR87xua pic.twitter.com/tOwctrly5w
EuroLeague'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup olan Anadolu Efes, Real Madrid karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 1 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.