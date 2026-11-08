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Giriş Tarihi: 08.11.2026 00:42

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde feci kaza! 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde feci kaza! 6 kişi yaralandı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA DÖNÜŞTÜ

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #BOLU #ANADOLU OTOYOLU

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Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde feci kaza! 6 kişi yaralandı
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