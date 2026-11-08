Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde feci kaza! 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA DÖNÜŞTÜ

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.