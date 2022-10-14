Anadolu sembolleri dünyaca ünlü sanatçılarla bir araya geldi

Anadolu topraklarına ait sembolleri, Marilyn Monroe, Salma Hayek ve Madonna gibi ünlülerin portrelerinde bir araya getiren Türk – Alman ressam Sultan Adler'in 'Ters Laleli Kadınlar' adlı kişisel sergisi Galeri Kambur Bebek'te açıldı. Portrelerinde popüler kültür ve insana dair olanı bir araya getirerek yeni bir 'vanitas' yaratan sanatçının eserleri 10 - 24 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Adler, "Eserlerim, bir yandan günümüzün duygusal karmaşıklığını ele alıyor. Belki de ters laleleri dünyaya sevdirecek ve onlara dair daha fazla farkındalık yaratacaktır" şeklinde konuştu.

DOĞANIN ÇIĞLIĞI

Çalışmalarına Almanya ve Türkiye'de devam eden ressam Sultan Adler, "Eserlerimde ters lale ve kartal öğelerini sembolik bir dille kullandım. Bu yüzden sergime 'Ters Laleli Kadınlar' adını verdim. Eserlerim doğanın yok olan ögelerinin bir çığlığını ve devinimi olarak betimlemektedir. Ayrıca yaptığım 'Anadolu Gelinleri' serisinde günümüzün duygusal karmaşıklığı, iklim krizleri ve kültürümüzde uzun yıllardır yer alan sembollere kendi perspektifimle özgün bir yorum getirdim" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGULANIYOR

Ayrıca dünyaca ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundan esinlenerek 100 santimetre çapında 'Mavi Seri' adlı 2 eser de yapan sanatçı Adler, "Çizgilerimle ters laleleri yok oluştan kurtarıp canlandıracak olan doğanın elini sembolize etmeye çalıştım. Sergimin temelini oluşturan bu eserlere ek olarak 'Bizimle Kal' isimli çalışmam, iklim değişikliği konusunu ele almakta. Tuvalimin oval formu dünyamızı işaret ederken, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hava sıcaklığının -20 seviyelerine kadar düşmesi nedeniyle, ters lalelerin açılmaması betimlenmektedir. Yoğun yeşil tonlarının içinde belli belirsiz görülen laleler, açmaya çalışmakta, ama açamamaktadır" diye konuştu.

SULTAN ADLER KİMDİR?

Almanya, Bremen doğumlu sanatçı, lisans eğitimini Bremen güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2015 yılında Berlin Weißensee Sanat Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini aldı. Almanya, Avusturya ve Türkiye başta olmak üzere birçok sayıda fuar, karma ve kişisel sergide eserleriyle yer alan sanatçı, Türk kültür ve tarihinden ögeleri üretimlerinde kullanmasıyla öne çıkıyor. Çocukluğunda etkilendiği kartal figürünü simgesel olarak eserlerinde kullanan sanatçı, yarattığı boya katmanlarıyla resimlerinde rölyef etkisi yaratıyor. Adler, çalışmalarına Berlin ve İstanbul'da devam ediyor.