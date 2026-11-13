Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon! 25 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Kasten Yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin, maddi menfaat sağlamak amacıyla bazı mağdurları tehdit ettiği, mağdurlara ait iş yerleri ve araçları kurşunladığı, kişileri zorla alıkoyduğu ve kasten yaralama eylemlerinde bulunduğu belirlendi. Soruşturmada, 3'ü ceza infaz kurumunda bulunan toplam 34 şüpheli tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bugün sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.