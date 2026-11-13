Anadolu’da beyaz rahmet

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan grup köy yolları, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden trafiğe açılıyor. Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın renkleri, yağan kar ve sisle birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Türkiye genelinde kar kalınlığının en yüksek ölçüldüğü noktalar arasında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyü de yer aldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör