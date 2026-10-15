Anadolu’da fırtına uyarısı

Tekirdağ
'da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti. Kentin 17 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılırken Karacabey, Mudanya ve Mustafakemalpaşa'da kuvvetli rüzgâr uyarısı da bulunuyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde ise etkili olan sağanak yağışın ardından Hükümet Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Her yağışta benzer görüntülerin yaşandığını belirten vatandaşlar, altyapı yetersizliğine tepki gösterdi. Mersin'in Silifke ve Akdeniz ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Muğla'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak, Ula ilçesi Akyaka sahilinde tahribata yol açtı. Dağlardan gelen yağmur suları sahildeki kumları denize sürüklerken, sandalye ve şemsiyeler de denize savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör