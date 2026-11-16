Anadolu’nun bronz hazineleri eve dönüyor

Türkiye, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede dünyanın önde gelen müzelerine ve koleksiyonerlere geri adım attırıyor. 2002 yılından bu yana 13 bin 574 kültür varlığının iadesini sağlayan Türkiye, bu mücadelenin en önemli halkalarından birini Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde yürütüyor. Antik kentin kalbi sayılan Sebasteion'daki (İmparatorlar Tapınağı) 31 metrekarelik imparatorlar odasından 1960'lı yıllarda kaçırılan anıtsal bronz heykellerin izini 65 yılı aşkın süredir süren çalışmalarla takip eden Türkiye, bugüne kadar Boubon kökenli 24 eseri yeniden topraklarına kazandırdı.

Kaçak kazılarda ortaya çıkarılan bronz heykeller, sanat tüccarları aracılığıyla ABD ve Avrupa'daki antika piyasalarına sürüldü. Eserlerin kökeni ilk başta Cremna Antik Kenti olarak değerlendirildi. Ancak kaçak kazıya katılan bir definecinin günlükleri ve Prof. Dr. Jale İnan'ın saha araştırmaları, heykellerin gerçek adresinin Boubon olduğunu ortaya çıkardı. 1967 ve 1990 yıllarında yapılan resmi kazılarda 6,50 metre uzunluğunda, 4,80 metre genişliğindeki imparatorluk odası belgelendi.

BİLİMSEL KANITLARLA İADE

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin kökenini kanıtlamak için kapsamlı bir bilimsel dosya hazırladı. ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde bulunan başsız bronz Marcus Aurelius heykeline 2023'te el konuldu. Heykelin silikon ayak kalıbının Boubon'daki kaide oyuklarıyla milimetrik uyumu, Almanya'da yapılan kurşun izotop ve toprak analizleriyle de doğrulandı. Müze, kanıtların ardından eseri Türkiye'ye iade etti.