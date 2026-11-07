Anadolu’nun fidan haritası umut verdi

Her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile dev bir seferberliğe dönüşen 'Geleceğe Nefes' projesinde, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) canlı fidan sahiplenme haritası, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. İnternetten girilen bu canlı katılım haritasında, fidan kontenjanlarını tüketerek en koyu yeşil renkle işaretlenen bölgelerin başında Konya Ovası ile Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamı yer alıyor. Bu yıl tam 600 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen OGM'nin dijital haritası, vatandaşın Türkiye'nin çölleşme ve erozyona karşı Anadolu'da verdiği mücadeleyi en somut biçimde belgeliyor.

KONYA OVASI KOYU YEŞİL

Türkiye'nin orman varlığını korumak amacıyla yürütülen "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma projesinde, vatandaşların katılımıyla anlık şekillenen sahiplenme haritası ezberleri bozdu. İnternet sitesinde paylaşılan tıklanabilir fidan haritasında, yüzde 100'lük başarı dilimini simgeleyen "en koyu yeşil" renge bürünen şehirlerin dağılımı, yeşil seferberliğin halktaki yönünü gözler önüne serdi. Haritadaki en yoğun dijital katılım noktaları, karasal iklimin ve kuraklık tehdidinin hissedildiği İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri oldu. Haritadaki renk kodlarına göre kuraklık ve erozyon riskiyle en çok karşı karşıya kalan İç Anadolu Bölgesi, yeşil seferberliğin başlangıç noktası oldu. Türkiye'nin tahıl ambarı olan ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenen Konya ve Aksaray haritada en koyu yeşil tona ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör