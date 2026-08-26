Anadolu’nun kaderi Malazgirt’te yazıldı: Büyük zaferin 955. Yılı

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın babası Çağrı Bey, Selçukluların Anadolu'ya yönelik ilk büyük hamlelerinden birini gerçekleştirdi. 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Doğu Anadolu'ya kadar uzanan seferinde Anadolu coğrafyasını yakından gördü ve Bizans'ın savunma gücünü test etme imkanı buldu. 1040 Dandanakan Zaferi'nin ardından Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Anadolu'ya yönelik hareketler daha sistemli hâle geldi. Çağrı Bey'in kardeşi ve Alparslan'ın amcası olan Sultan Tuğrul Bey döneminde Türk akınları Bizans sınırlarını zorlamaya başladı.

PASİNLER'DE BİZANS'A BÛYÜK DARBE

1048'de Selçuklu kuvvetleri Pasinler'de Bizans-Gürcü ordusuyla karşılaştı. Selçukluların zaferiyle sonuçlanan savaşta Bizans'ın önemli komutanlarından Liparit esir alındı. Bu zafer, Selçukluların Doğu Anadolu'daki gücünü açıkça ortaya koydu. Ardından 1054'te Sultan Tuğrul Bey bizzat Anadolu'ya girerek Malazgirt'i kuşattı. Kale o tarihte alınamadı ancak Malazgirt, Selçuklu tarihine çok daha büyük bir savaşın adresi olarak yazıldı.

ALPARSLAN İLE FETİHLER HIZLANDI

Tuğrul Bey'in ardından tahta çıkan Sultan Alparslan, Anadolu'daki ilerleyişi daha da güçlendirdi. 1064'te Ani'nin fethiyle Bizans'ın doğudaki önemli savunma merkezlerinden biri Selçukluların eline geçti. Kayseri ve çevresine kadar ulaşan akınlar karşısında İmparator Romanos Diogenes, Türk ilerleyişini durdurmak için büyük bir ordu topladı.

İKİ ORDU MALAZGİRT'TE KARŞILAŞTI

Bizans ordusunun ilerlediğini öğrenen Alparslan, seferini yarıda bırakarak hızla Malazgirt'e yöneldi. 26 Ağustos 1071'de iki ordu karşı karşıya geldi. Bizans ordusu, Selçuklu ordusundan sayıca üstündü. Sultan Alparslan, Türk süvarilerinin hareket kabiliyetini ve Turan taktiğini ustalıkla kullandı. Gün boyu süren mücadelede Bizans ordusunun düzeni bozuldu. Romanos Diogenes savaş meydanında esir alındı. Malazgirt Zaferi, Bizans'ın Anadolu'daki askerî üstünlüğünü ağır biçimde sarstı. Zafer sonrasında Türk akınları genişlerken Türkmenlerin Anadolu'ya yerleşmesi hızlandı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde Türk beylikleri kurulmaya başladı.

ZAFERLER AYI AĞUSTOS

SABAH'a konuşan Prof. Dr. Ali Satan, "Malazgirt, Türk tarihi için son derece belirleyici bir zaferdir. Bölgenin Türkleşmesi, İslamlaşması ve Anadolu'nun kaderinin değişmesi açısından büyük bir dönüm noktasıdır. Ağustos ayı Türk tarihi için bir zaferler ayıdır. Birçok önemli zafer bu ayda kazanılmıştır. Osmanlı için olduğu kadar milli mücadele tarihimiz açısından da önemli bir aydır. Türk milletinin Anadolu'daki esas macerası 26 Ağustos 1071'de başlamıştır. 30 Ağustos zaferiyle de mühürlenmiştir." dedi.

KALICI YERLEŞME VE TEŞKİLATLANMA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak da, "Malazgirt Zaferi, Türk boylarının göç hareketini hızlandırdı ve Anadolu'da yeni Türk devletinin kurulmasının önünü açtı. Fetihlerin kalıcı yerleşime ve siyasi teşkilatlanmaya dönüşmesini sağladı. Zaferden birkaç yıl sonra İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması bunun en açık göstergesiydi. Türkler kısa zamanda Anadolu'nun iç kesimlerinden Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına ulaştı. Böylece Anadolu'da yeni bir siyasi düzenin, toplumsal yapının ve medeniyet çevresinin kuruluşunu hızlandırdı. Türkler bu coğrafyaya yalnızca ordularıyla gelmedi. Sanatkarlarıyla, erenleriyle ve medeniyetleriyle geldiler. Şehirleri, vakıfları, medreseleri, çarşıları, sanatları ve devlet gelenekleriyle bu vatana yerleştiler." dedi.