Anadolu’nun kalbi bu sergide

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye'nin 81 ilinden derlediği eserlerden oluşan "Al Sancağın Gölgesinde Anadolu
" fotoğraf sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi Anadolu'nun köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Türkiye'nin yedi bölgesinden 55 eserin yer aldığı sergiyle ilgili sanatçı Çelik, "Bu sergiyi gezerken insanlar bir kere yaklaşık 15-20 dakikada Türkiye'nin 7 bölgesini görecek. Hiçbir yorulmadan, hiçbir masraf etmeden İstanbul
'un göbeğinde 7 bölgeyi ayaklarına getirdik" diye konuştu. Ziyaretçilerin sergide Anadolu insanının sıcaklığı ve hayat mücadelesini yansıtan portrelerle karşılaşacağını belirten Çelik, "Benim için en değerli fotoğraflar, insan hikayesinin yer aldığı çalışmalar. Anadolu insanının sıcaklığı ve hayat mücadelesi bizim için altın değerinde. Yeni nesiller, böyle mücadelelere ve yokluklara alışık değiller. O yüzden bu fotoğraflar oldukça önemli. Gelecek nesillere bir şey anlatabilmek için altın değerindeler" ifadelerini kullandı. Çelik, serginin bayrak ve millet sevgisinin birleştirici gücünü gözler önüne serdiğini söyledi. Sergi 10 Kasım'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.