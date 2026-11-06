Haberler Yaşam Haberleri Anadolu'nun tatlı mirası listelendi! İşte Türkiye'nin en iyi tatlıları
Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:24

Anadolu'nun tatlı mirası listelendi! İşte Türkiye'nin en iyi tatlıları

Türk mutfağı, farklı şehirlerin kendine özgü tarifleriyle zenginleşen köklü bir tatlı kültürüne sahip. Şerbetli tatlılardan sütlü lezzetlere, hamur işlerinden yöresel tariflere kadar uzanan bu çeşitlilik, Türkiye'nin gastronomi mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye'ye özgü tatlıların yer aldığı sıralama, geleneksel lezzetlerimizi yeniden gündeme taşıdı.

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Anadolu’nun tatlı mirası listelendi! İşte Türkiye’nin en iyi tatlıları
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Baklava, künefe ve sütlaç gibi tanınmış tatların yanı sıra farklı yörelerde hazırlanan pek çok özel tatlı da listede kendine yer buluyor. Her biri kendine özgü malzemesi, hazırlanış biçimi ve geçmişiyle öne çıkan bu lezzetler arasında yapılan sıralamada zirveye yerleşen tatlı ise merak uyandırdı.

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55. MURTUĞA

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54. GÜLLABİYE HELVASI

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53. KAYMAKLI KAYISI

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52. MACUN

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51. PİŞMANİYE

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50. TAHİNLİ KURABİYE

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49. HANIM GÖBEĞİ

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48. KARSAMBAÇ

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47. HOŞAF

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46. DİLBER DUDAĞI

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45. KEMALPAŞA

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44. LOKUM

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43. CEZERYE

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42. ŞAMBALİ

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41. HÖŞMERİM

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40. VİŞNELİ BAKLAVA

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39. PESTİL

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38. CEVİZLİ SUCUK

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37. ŞEKERPARE

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36. AŞURE

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35. REVANİ

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34. UN HELVASI

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33. ZERDE

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32. SAKIZLI MUHALLEBİ

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31. TULUMBA

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30. SÜTLÜ NURİYE

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29. KABAK TATLISI

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28. GÜLLAÇ

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27. TORPİL TATLISI

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26. EKMEK KADAYIFI

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25. ACIBADEM KURABİYESİ

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24. İZMİR BOMBASI

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23. BAYRAMİÇ TAHİN HELVASI

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22. LOKMA

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21. AYVA TATLISI

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20. MUHALLEBİ

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19. KEŞKÜL

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18. SUPANGLE

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17. TAVUK GÖĞSÜ

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16. KESTANELİ BAKLAVA

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15. BÜLBÜL YUVASI

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14. İNCİR UYUTMASI

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13. KALBURABASTI

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12. KADAYIF DOLMASI

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11. BURMA KADAYIF

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10. ŞÖBİYET

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9. İRMİK HELVASI

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8. BAKLAVA

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7. KAZANDİBİ

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6. FIRIN SÜTLAÇ

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5. KÜNEFE

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4. DONDURMA

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3. GAZİANTEP BAKLAVASI

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2. FISTIKLI SARMA

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1. ANTAKYA KÜNEFESİ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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