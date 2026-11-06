Anadolu’nun tatlı mirası listelendi! İşte Türkiye’nin en iyi tatlıları

Baklava, künefe ve sütlaç gibi tanınmış tatların yanı sıra farklı yörelerde hazırlanan pek çok özel tatlı da listede kendine yer buluyor. Her biri kendine özgü malzemesi, hazırlanış biçimi ve geçmişiyle öne çıkan bu lezzetler arasında yapılan sıralamada zirveye yerleşen tatlı ise merak uyandırdı.
55. MURTUĞA
53. KAYMAKLI KAYISI
52. MACUN
51. PİŞMANİYE
50. TAHİNLİ KURABİYE
49. HANIM GÖBEĞİ
48. KARSAMBAÇ
47. HOŞAF
46. DİLBER DUDAĞI
45. KEMALPAŞA
44. LOKUM
43. CEZERYE
42. ŞAMBALİ
41. HÖŞMERİM
40. VİŞNELİ BAKLAVA
39. PESTİL
38. CEVİZLİ SUCUK
37. ŞEKERPARE
36. AŞURE
35. REVANİ
34. UN HELVASI
33. ZERDE
32. SAKIZLI MUHALLEBİ
31. TULUMBA
30. SÜTLÜ NURİYE
29. KABAK TATLISI
28. GÜLLAÇ
27. TORPİL TATLISI
26. EKMEK KADAYIFI
25. ACIBADEM KURABİYESİ
24. İZMİR BOMBASI
23. BAYRAMİÇ TAHİN HELVASI
22. LOKMA
21. AYVA TATLISI
20. MUHALLEBİ
19. KEŞKÜL
18. SUPANGLE
17. TAVUK GÖĞSÜ
16. KESTANELİ BAKLAVA
15. BÜLBÜL YUVASI
14. İNCİR UYUTMASI
13. KALBURABASTI
12. KADAYIF DOLMASI
11. BURMA KADAYIF
10. ŞÖBİYET
9. İRMİK HELVASI
8. BAKLAVA
7. KAZANDİBİ
6. FIRIN SÜTLAÇ
5. KÜNEFE
4. DONDURMA
3. GAZİANTEP BAKLAVASI