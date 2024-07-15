Anamur’a Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Yapılan girişimler sonucu gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarına göre bakanlık kararıyla Anamur'a ağır ceza mahkemesi kurulması uygun görülerek karar resmi gazetede yayınlandı. Günden güne gelişen ve büyüyen Anamur İlçesinde daha önce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu ne yoktu. İlçede bu nedenle adli yönden Silifke ilçesine bağlıydı. AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı öncülüğünde yapılan girişimlerle Anamur artık müstakil bir Ağır Ceza Mahkemesine sahip olmuş olacak.

Anamur'a Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması hem Silifke Adliyesi'nin iş yükünü hafifleterek, ağır ceza mahkemesinde davası olanlar ve yakınları Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'lı vatandaşlar 104 kilometrelik yol gitmek zorunda kalmayacak, mahkeme süreçlerini Anamur ağır Ceza Mahkemesinde takip edebilecekler.

Bölgelerin coğrafi durumları yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yeni Ağır Ceza mahkemelerinin kurulları arasında Anamur Ağır Ceza Mahkemesi, eski Kaymakamlık binasında çalışma yapacak.