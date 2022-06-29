Anaokulu Yaş Hesaplama - Anaokuluna Başlama Yaşı Nasıl Hesaplanır, Kaç Aylıkken Başlar?

2022 – 2023 eğitim ve öğretim hayatının yaklaşmasıyla birlikte heyecanlanan ebeveynler anaokulu kayıt için yaş hesaplama konusunda hangi yaş kriterinin önemli olduğunu araştırıyor. Hem ilkokul hem de anaokulu yaş hesaplama için ay olarak baz alınan yaş kriterleri Millî Eğitim Bakanlığı'nın online kaynaklarından öğrenilebildiği gibi eğitim kurumlarından da birebir bilgi alınabilir. Buna göre anasınıfı yaş hesaplama aşamasında dikkat edilecek detaylar nelerdir sizler için içeriğimizde topladık.

Anaokulu Kayıt Yaşı Hesaplama Araçları

2022 – 2023 eğitim dönemi eylül ayında başlayacak fakat okul kayıtlarının temmuz ortalarında başlayacağı düşünülecek olursa çoğu ebeveyn anaokulu yaş hesaplama konusunda destek almak istiyor. Bu konuda birebir eğitim kurumlarıyla yapılacak görüşmeler etkili olsa da online kaynaklardan da faydalanılabiliyor.

Birçok web sitenin anasınıfı yaş hesaplama uygulamaları sayesinde çocuğunuzun okul kayıt dönemini anında öğrenebilirsiniz. Ancak daha net ve garanti sonuçlar için Millî Eğitim Bakanlığı'nın online kaynaklarından da faydalanmanız mümkündür. Bu kaynağa erişim sağlamak için e okul yaş hesaplama sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak girerek kaç aylıkken anasınıfına ve 1.sınıfa kayıt edilebileceğini öğrenebilirsiniz.

Anaokuluna Kaç Yaşında Başlanır? Anasınıfı Kayıt Yaşı Kaç Aylıktır?

Anaokulu, çocukların hem eğitim hem de bağımsız yaşam konusunda büyük etkiler edindiği kurumlar arasında yer alır. Farklı yaş gruplarından kız ve erkek çocukların alanının uzman öğretmenleri tarafından gerek okul gerek bireysel gelişim açısından eğitildiği bu kurumlar özel ya da devlete bağlı olabilir.

Son yıllarda oldukça rağbet gösterilen anasınıfları aktif olarak iş hayatında bulunan ebeveynler için de büyük bir kolaylık sağlar. Kişilerin kendi istek ve maddi durumlarına göre en az 1 yıl olmak üzere farklı dönemlerde anaokuluna kayıt oluşturulabiliyor.

2022 – 2023 eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte sizlerde çocuklarınız için anaokuluna kayıt yaşını araştırıyorsanız çocukların ay bazında yaşına odaklanmalısınız. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretim dönemi için belirlediği son yönergeye göre anaokuluna kayıt yaşı 36 aylık ile 68 aylık süreç içerisinde olabilir. Zorunlu bir eğitim olmadığı için kişilerin kendi isteklerine göre değişebilen bu süreç için ister her yıl ister tek yıllık eğitim alınabilir. İlkokul kayıt yaşı gelene kadar anasınıfına gidebilecek çocuklar 2022 – 2023 yılı baz alınarak 57.ay ile 68.ay aralığında anaokulunda eğitim alabilir.