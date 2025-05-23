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Giriş Tarihi: 24.5.2025

Anaokulunu çiçek bahçesine dönüştürdü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Anaokulunu çiçek bahçesine dönüştürdü
Mersin Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 12 yıl önce kurduğu "Tebessüm Gönüllüleri Grubu" okulları güzelleştirmeye devam ediyor. Grubun son adresi ise Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Demirçelik Anaokulu oldu. Okul Müdürü Mahire Gonca Özyıldız'ın da onayıyla, İskenderun'a gelen Yasemin Birbudak öncülüğündeki Tebessüm Gönüllüleri duvarları 2 günde gül bahçesine dönüştürdü. Birbudak, deprem bölgesindeki anaokullarının dış cephelerini gönüllü olarak boyamaya devam edeceklerini belirtti.
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Anaokulunu çiçek bahçesine dönüştürdü
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