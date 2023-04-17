Andrey Tarkovski Filmleri - IMDB Puanları İle Andrey Tarkovski’nin En İyi Filmleri

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Andrey Tarkovski Filmleri

Andrei Tarkovsky, Rusya'nın en önemli ve etkili film yönetmenlerinden biridir. Filmografisinde birçok unutulmaz ve klasikleşmiş eser bulunmaktadır. Tarkovsky filmlerinin ortak özellikleri, sıklıkla hayatın anlamı, insanın varoluşu, inanç, sanat ve doğa gibi konuları ele almalarıdır. Sıklıkla ağır tempolu ve yavaş ilerleyen hikayeleriyle tanınırlar. Bu, karakterlerin zihinsel durumlarına, düşüncelerine ve hislerine derinlemesine odaklanma ve gösterme amacını taşır. Tarkovsky filmleri, uzun planlara sahip olmalarıyla da bilinirler. Bu uzun planlar, karakterlerin duygusal ve zihinsel durumlarına, doğaya ve çevrelerine yoğunlaşır. Doğa ve çevreyi sıklıkla görsel açıdan vurgularlar. Bu, insanın doğaya karşı olan ilişkisine, doğanın güzelliğine ve güçlerine olan saygıya ve insanın kendisiyle uyumlu olmasının önemine dair bir mesaj taşır. Sanatsal imgelere sıklıkla yer verirler. Bu imgeler, filmlerdeki temaları vurgulamak ve karakterlerin duygusal ve zihinsel durumlarını göstermek için kullanılır. Tarkovsky filmleri, düşünsel derinlikleriyle de tanınırlar. Bu, karakterlerin duygusal ve zihinsel durumlarına, yaşamın anlamına ve insanın varoluşuna dair derinlemesine bir bakış açısını yansıtır.

IMDB Puanları ile Andrey Tarkovski'nin En İyi Filmleri

Tarkovsky, tüm filmlerinde kişisel ve evrensel sorunları ele alır ve insanoğlunun varoluşunu, zamanı, hafızayı, sanatı, doğayı ve Tanrı'nın varlığını sorgular. Tarkovsky'nin filmleri deneysel, felsefi ve şiirsel bir tarzda çekilmiştir ve sinemada yeni bir estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Andrey Tarkovsky'nin IMDB puanlarına göre en iyi filmleri şunlardır:

1-Andrei Rublev (1966) – 8.2 İMDb Puanı

Ortaçağ Rusya'sında yaşayan bir ikon ressamı olan Andrei Rublev'in hayatını anlatan epik bir film. Film, sanatın önemini, özgürlüğü ve insanın inancını sorgulamaktadır. 15. yüzyılda yaşayan bir ressamın hayatını konu alan bu film, Tartovsky'nin en ünlü ve saygın yapımlarından biridir.

2-Stalker (1979) - 8.1 İMDb Puanı

Tartovsky'nin son uzun metrajlı filmi olan Stalker, bir grup insanın bir "bölgeye" girmesi ve orada farklı ve tuhaf deneyimler yaşaması üzerine kuruludur. Arkadaşlarını üç bölgeli bir "bölgeye" götüren bir rehber olan Stalker'ın hikayesini anlatan film, insan doğasının içsel çelişkileri, bilinmeyenle karşılaşmanın korkusu ve umut konularını ele almaktadır.

3-Solaris (1972) - 8.1 İMDb Puanı

Arkadaşlarını üç bölgeli bir "bölgeye" götüren bir rehber olan Stalker'ın hikayesini anlatan film, insan doğasının içsel çelişkileri, bilinmeyenle karşılaşmanın korkusu ve umut konularını ele almaktadır.

4-Mirror (1975) - 8.0 İMDb Puanı

Tarkovsky'nin en kişisel ve en deneysel filmlerinden biridir. Yönetmenin çocukluk anıları, ailesi ve Sovyet tarihi arasında bir yolculuğa çıkılır.

5-Ivan's Childhood (Ivan'ın Çocukluğu - 1962) - 8.0 İMDb Puanı

Tarkovsky'nin ilk uzun metrajlı filmidir. II. Dünya Savaşı'nda bir çocuğun kaybettiği ailesi ve savaşın yıkımına karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır.

6-The Sacrifice (Kurban - 1986) - 8.0 İMDb Puanı

Tarkovsky'nin son filmi olan "The Sacrifice", İsveç'teki bir ailenin hayatındaki dönüm noktalarını anlatmaktadır. Film, insanların özgürlüğü, yaratıcılığı ve hayatta kalmak için verdikleri fedakarlıklar gibi temaları işlemektedir.

7-Nostalghia (1983) – 8.0 IMDb Puanı

Rus bir şair, vatanı için yabancılaşma ve özlem hisleriyle mücadele ederek, 18. yüzyıl bir bestecinin yaşamını araştırmak için İtalya'ya seyahat eder.

Andrei Tarkovsky'nin tüm filmleri çok yüksek kalitede olduğundan, yalnızca IMDB puanlarına bakarak en iyilerini belirlemek tam bir ölçüt olmayabilir. Ancak bu filmler genel olarak Tarkovsky'nin sanatsal görüşü, edebi ögeleri, metafiziksel temaları ve çarpıcı sinematografisi ile tanınmaktadır.