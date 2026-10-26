Ani Köprüsü yeniden yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Uraloğlu, "10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

1807'DE YIKILMIŞTI

Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi" dedi. Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz" açıklamasında bulundu. Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek" bilgisini paylaştı.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprünün restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Uraloğlu, tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör