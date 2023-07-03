Animasyon Karakterleri - En Ünlü Animasyon Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Anime karakterleri çocukluğumuzun ve bugünümüzün en eğlenceli karakterleridir. İzlerken keyif aldığımız birçok animasyon film ve dizi vardır. En ünlü animasyon karakterleri fazla olunca aralarında seçim yapmak da zor olacaktır. En bilindik animasyon film karakterleri isimleri bizlere tanıdık gelecektir. Bu animasyonların hikayeleri ve özellikleri can alıcı kısımlardandır. Çünkü bir yerlerden, küçüklüğümüzden çağrışım yaptıracaktır. Sadece erkek ve Kadın animasyon karakterleri ayrımına gidilerektir ve geri kalan kısımdan bahsedilecektir.

Animasyon Karakterleri

Anime karakterleri bizler için çok özel yere sahiptir. Küçüklüğümüzden birer parça hatırlatacak anılara sahiptir. Küçüklüğümüzün bazı zamanlarına çağrışım yaptıracaktır. Aslında sadece geçmişte değil günümüzde de animasyonu seven herkes bu karakterleri severek izlemektedir. Animasyon karakterleri ile birlikte öğrenilen birçok şey vardır. Öğrenilen her şey karakterlerin hikayelerinden ve özelliklerinden kaynaklıdır. Bu konuya dair en ünlü animasyon karakterlerin isimleri, hikayeleri ve özellikleri verilecektir.

En Ünlü Animasyon Karakterlerinin İsimleri

En ünlü animasyon karakterlerinin bulunduğu havuz çok geniştir diyebiliriz. Binlerce animasyon vardır ve bu animasyonların neredeyse hepsi bildiğimiz karakterlerden oluşmaktadır. Kimi animasyon karakteri sevimliliği, tatlılığı, sevecen oluşuyla ve iyi kalpliliğe bilinir. Kimi karakter ise 8 yaşında ve Çinli bir kıza âşık oluşu ile bilinir. Bazı en ünlü animasyon karakterlerinin isimleri şu şekildedir:

Cedric

Micky Mouse

Red Kit

Tom ve Jerry

Temel Reis

Bugs Bunny

Garfiel

Pembe Panter

En Ünlü Animasyon Karakterlerinin Hikayeleri

Animasyon çizgi ya da dizilerde dikkatimizi çeken bir şey varsa o da karakterlerdir. Karakterler sayesinde o filmi ya da diziyi severiz. Hele de konu animasyon olunca karakterin nasıl göründüğü, neye benzediği daha da ilgi çekici olabiliyor. Bu noktada bazı animasyon karakterleri bu noktada ele alınacaktır.

Garfield

Bizler Garlfied'ı tanımlarken turuncu ve iri bir kedi olarak ifade edebiliriz. Fakat Garfield sadece bu özelliği ile bilinmez. Aynı zamanda Garlfied lazanya yemeğine bayılan bir kedidir.

Temel Reis

Temel Reis denince aklımıza ıspanak, Safinaz gibi kavramlar ve kişiler gelir. Ispanak yiyerek güçlenen biridir Temel Reis. Safinaz ise âşık olduğu kadındır.

Cedric

Cedric 8 yaşında olan bir çocuktur. Bizler Cedric'i Çinli bir kıza âşık oluşu ile tanırız. Hatta 8 yaşındaysanız…. şeklinde kurduğu cümleler ile Cedric'i biliriz. Örneğin 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok tuhaf ya da 8 yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten karmaşık oluyor sözleri Cedric'e aittir.

Bugs Bunny

Bugs Bunny sürekli havuç yiyen bir tavşandır. Naber canım sözleri ile de Bugs Bunny'i tanırız. Kendisini sürekli yakalamak isteyen, peşinde olan bir avcı da vardır.

Kadın Animasyon Karakterleri

Kadın animasyon karakterleri bazen bilgeliği bazen güzelliği bazen de şirinliği simgelemektedir. Aklınıza gelemeyecek kadar çok kadın animasyon karakteri vardır. Vilma Çakmaktaş, Welma Dinkley, Prenses Fiona bu karakterlerden sadece üçüdür.

Erkek Animasyon Karakterleri

Erkek animasyon karakterleri çok sevilen dizi ve filmlerde yer alan karakterlerdir. Vilma Çakmaktaş'ın eşi Fred Çakmaktaş bunlardan biridir. Sevimli bir hayalet olan Casper da erkek animasyon karakteridir. Sperman, Batman ve Örümcek Adamı da bu kategoriye dahil edebiliriz.