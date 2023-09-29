Anime Diziler Listesi - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En İyi Dram ve Fantastik Anime Diziler

Anime diziler, yediden yetmişe her kesime hitap eden yapısıyla, son zamanlarda oldukça popüler. Türkçe altyazı veya dublaj seçenekleriyle izleyebileceğiniz en iyi dram ve fantastik anime dizileri, izleyicilere farklı dünyalara, unutulmaz karakterlere ve heyecan verici maceralara kapı açıyor. Anime diziler listesi, Türkçe altyazılı ve dublajlı en iyi dram ve fantastik anime diziler konuları Anime dünyasına ilgililerin takip ettiği konular arasında.
Death Note: Genç ve zeki bir öğrenci olan Light Yagami, ölüm tanrılarından biri olan Ryuk'un düşürdüğü bir ölüm defteri olan Death Note'u bulur. Bu defter, ismini yazdığı her kişiyi öldürebilme gücü verir. Light, bu gücü kullanarak dünyayı suçlulardan temizlemeye kararlıdır
Fullmetal Alchemist: Brotherhood: İki kardeş olan Edward ve Alphonse Elric, büyüyü araştıran bir dizi trajik olayın ardından farklı bedenlere ve kayıplara sahip olurlar. Kayıp parçalarını geri almak ve hatalarını düzeltmek için bir yolculuğa çıkarlar.
Steins Gate: Zaman yolculuğu temalı bu dizi, bir grup genç bilim insanının zamanın akışını değiştiren bir keşif yapmasını ve sonuçlarını ele alır. Derin karakter gelişimi ve karmaşık bir hikâye sunar.
Your Lie in April: Müzikle dolu bu dokunaklı hikâye, genç bir piyanist olan Kousei Arima'nın müziği tekrar sevmesini sağlayan bir kızla karşılaşmasını anlatır.