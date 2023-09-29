Anime Diziler Listesi - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En İyi Dram ve Fantastik Anime Diziler

Anime diziler, yediden yetmişe her kesime hitap eden yapısıyla, son zamanlarda oldukça popüler. Türkçe altyazı veya dublaj seçenekleriyle izleyebileceğiniz en iyi dram ve fantastik anime dizileri, izleyicilere farklı dünyalara, unutulmaz karakterlere ve heyecan verici maceralara kapı açıyor. Anime diziler listesi, Türkçe altyazılı ve dublajlı en iyi dram ve fantastik anime diziler konuları Anime dünyasına ilgililerin takip ettiği konular arasında.

Anime Diziler Listesi - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı Diziler

Death Note: Genç ve zeki bir öğrenci olan Light Yagami, ölüm tanrılarından biri olan Ryuk'un düşürdüğü bir ölüm defteri olan Death Note'u bulur. Bu defter, ismini yazdığı her kişiyi öldürebilme gücü verir. Light, bu gücü kullanarak dünyayı suçlulardan temizlemeye kararlıdır Fullmetal Alchemist: Brotherhood: İki kardeş olan Edward ve Alphonse Elric, büyüyü araştıran bir dizi trajik olayın ardından farklı bedenlere ve kayıplara sahip olurlar. Kayıp parçalarını geri almak ve hatalarını düzeltmek için bir yolculuğa çıkarlar. Attack on Titan: İnsanlığın son kalesi olan duvarların ardında dev yaratıkların saldırısına uğramasıyla başlayan bu dizi, savaş ve hayatta kalma mücadelesi üzerine odaklanır. My Hero Academia: Bir dünyada herkesin süper güçlere sahip olduğu bir gelecekte geçen bu dizi, genç bir çocuğun süper kahraman olma hayalini takip eder. Sword Art Online: Bir sanal dünyada sıkışan oyuncuların hayatta kalma mücadelesini konu alır.

En İyi Dram ve Fantastik Anime Diziler