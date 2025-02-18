Anjiyo pazarlığına tutuklama

İstanbul Bahçelievler'deki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapıldığına ait görüntüler ortaya çıkmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmiş, hastane yönetimi muhasebecinin işine son verildiğini açıklamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen H.Y., "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.