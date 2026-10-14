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Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:06

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? İşte sebebi!

Uşak merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gelişmenin ardından Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı sorusu gündeme geldi. Oyanık hakkındaki soruşturmanın ayrıntıları ve tutuklama kararının gerekçesi merak konusu oldu.

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Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? İşte sebebi!
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Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uşak merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oyanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandığı merak ediliyor.

YASİN OYANIK NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında, bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdiği paralarla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılık işlemleri tamamlanan Oyanık, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Oyanık hakkında, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

YASİN OYANIK NE ZAMAN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Abisi lakabıyla tanınan Yasin Oyanık, soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. İfade işlemleri için Uşak'a götürülen Oyanık'ın emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandıktan sonra dosyası adli makamlara taşındı.

13 Ekim 2026 tarihinde hakim karşısına çıkarılan Oyanık, hakkında verilen tutuklama kararı sonrası cezaevine gönderildi.

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Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? İşte sebebi!
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