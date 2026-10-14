Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? İşte sebebi!

Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uşak merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oyanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandığı merak ediliyor.
Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında, bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdiği paralarla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.
Savcılık işlemleri tamamlanan Oyanık, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Oyanık hakkında, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.
Ankara Abisi lakabıyla tanınan Yasin Oyanık, soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. İfade işlemleri için Uşak'a götürülen Oyanık'ın emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandıktan sonra dosyası adli makamlara taşındı.
13 Ekim 2026 tarihinde hakim karşısına çıkarılan Oyanık, hakkında verilen tutuklama kararı sonrası cezaevine gönderildi.