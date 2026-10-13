Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? İşte tutuklanma sebebi!

YASİN OYANIK NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında, bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdiği paralarla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılık işlemleri tamamlanan Oyanık, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Oyanık hakkında, "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.