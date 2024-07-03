Ankara Adliyesi’nde polis ve savcının silahları konuştu

Ankara Adliyesi'nde 21 Haziran'da karakol polisi M.Ö., evrak teslim etmek için Cumhuriyet Savcısı L.A.'nın odasına gitti. Savcının odasının önünde bir süre bekleyen M.Ö. içeri girdi ancak iddiaya göre Cumhuriyet Savıcısı L.A. kendisine hakaret ederek çıkmasını istedi. Polis M.Ö.'nün de karşılık vermesi üzerine Savcı L.A. polis memuruna silah doğrulttu.



'SİLAH DOĞRULTTU'

Adliye polisinin müdahalesi üzerine polis memuru M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö. ifadesinde, Savcı L.A.'ya evrak götürdüğünü uzun süre kapıda beklediğini söyledi. M.Ö., "Savcının odasına girdim, bana küfür ederek odasından çıkmamı söyledi. Ben de 'İki saattir bir evrak için bekliyorum' dedim. Bu sırada savcı silahını çekerek bana doğrulttu" dedi.



'ELİNİ TABANCASINA GÖTÜRDÜ'

Cumhuriyet Savcısı L.A. ise polis memuru M.Ö.'den şikayetçi olurken odasına girdiği sırada M.Ö.'nün elini tabancasına götürdüğünü bu yüzden kendi silahını aldığını ifade etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memuru M.Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.