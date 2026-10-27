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Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:19

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dijital güvenlik uyarısı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, dijital güvenlik ve dolandırıcılık faaliyetleri hakkında vatandaşlara uyarı paylaşımı yapıldı.

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İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden dijital güvenlik uyarısı
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından vatandaşlara dijital mecralar üzerinden, 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz teslim edilemedi' ve 'Hesabınız bloke edilecek' sözleri ile gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Paylaşımda, "Dijital dolandırıcılığa dikkat. Dolandırıcılar, sahte SMS ve internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şifrelerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın. İşlemlerinizi yalnızca resmi kanallardan gerçekleştirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadelerine yer verildi.

#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dijital güvenlik uyarısı
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