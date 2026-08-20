Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kargo dolandırıcılığı uyarısı: Sahte mesajlara dikkat

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte kargo mesajlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

SAHTE MESAJLARLA BİLGİ AVI

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların "Adresinizde size ulaşamadık", "teslimatınızı yeniden planlayın" veya "kargonuzu almak için bağlantıya tıklayın" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirebildiği belirtildi. Bu tür mesajların amacının kişisel bilgilerin yanı sıra banka kartı bilgileri ve hesap şifrelerini ele geçirmek olabileceğine dikkat çekildi.

ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Vatandaşlara şüpheli mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamamaları ve kişisel ya da finansal bilgilerini paylaşmamaları çağrısında bulunuldu. Kargo gönderilerinin durumunun kontrol edilmesi gerektiğinde ise yalnızca ilgili kargo firmasının resmî internet sitesi veya mobil uygulamasının kullanılması gerektiği vurgulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yaptığı uyarıyı, "Mesaja değil, kaynağa güvenin" ve "Şüphe duyun, kontrol edin, doğrulayın" ifadeleriyle tamamladı.