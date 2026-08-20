Haberler Yaşam Haberleri Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kargo dolandırıcılığı uyarısı: Sahte mesajlara dikkat
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:04

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kargo dolandırıcılığı uyarısı: Sahte mesajlara dikkat

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son dönemde yaygınlaşan sahte kargo mesajlarına karşı vatandaşları uyardı. “Adresinizde size ulaşamadık”, “teslimatınızı yeniden planlayın” ve “kargonuzu almak için bağlantıya tıklayın” gibi ifadelerle gönderilen mesajların, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye yönelik olabileceği belirtildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kargo dolandırıcılığı uyarısı: Sahte mesajlara dikkat
  • ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte kargo mesajlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

SAHTE MESAJLARLA BİLGİ AVI

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların "Adresinizde size ulaşamadık", "teslimatınızı yeniden planlayın" veya "kargonuzu almak için bağlantıya tıklayın" gibi ifadeler kullanarak vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirebildiği belirtildi. Bu tür mesajların amacının kişisel bilgilerin yanı sıra banka kartı bilgileri ve hesap şifrelerini ele geçirmek olabileceğine dikkat çekildi.

ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Vatandaşlara şüpheli mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamamaları ve kişisel ya da finansal bilgilerini paylaşmamaları çağrısında bulunuldu. Kargo gönderilerinin durumunun kontrol edilmesi gerektiğinde ise yalnızca ilgili kargo firmasının resmî internet sitesi veya mobil uygulamasının kullanılması gerektiği vurgulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yaptığı uyarıyı, "Mesaja değil, kaynağa güvenin" ve "Şüphe duyun, kontrol edin, doğrulayın" ifadeleriyle tamamladı.

#EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kargo dolandırıcılığı uyarısı: Sahte mesajlara dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA