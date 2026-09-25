Ankara Garı terör saldırısı: Ara karar verildi!

Mahkeme Başkanı, Ömer Deniz Dündar'ın mühimmat kemerlerinin bandında tespit edilen parmak izlerine ilişkin evrakın mahkemeye ulaştığını belirterek sanığa söz verdi. Tutuklu sanık Dündar, arabada tespit edilen parmak izlerini ve hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti. Dündar, "Arabanın üzerinde parmak izimin olması imkansız. Araba Türkiye'deydi ben ise Suriye'deydim. Türkiye'de olsam o insanlarla birlikte yakalanırdım, arabadakileri de tanınıyorum." ifadelerini kullandı.

"PARMAK İZİM 2014'TEN KALMA OLABİLİR"

Mühimmat kemerlerinin bandında çıkan parmak izlerine ilişkin de savunma yapan Dündar, örgütün patlayıcı kemerlere çıplak elle dokunulmasına izin vermediğini öne sürdü. Dündar, "Örgüt titiz davranırdı çıplak elle dokunulmazdı patlayıcı kemerlere. Parmak izim 2014'ten kalma olabilir. Oraya nasıl ulaştı bir bilgim yok. 2014'te 'Abdülhakim' kod adlı Ahmet Güneş'e çok eskiden misafir olmuştum, benden kemeri tutmamı istemişti parmak izleri ordan kalmış olabilir." dedi.