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Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:59

Ankara merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 138 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli gözaltına alındı, 61 kilo eroin ve bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Ankara merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 138 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik Ankara merkezli İstanbul, Gaziantep, Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin katılımıyla 106 ayrı noktaya yapılan baskında 138 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 61 kilo 658 gram eroin, 1 kilo 466 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2 kilo 73 gram metamfetamin, 20 adet kenevir tohumu, 68 gram kokain, 10 gram bonzai, 1 gram amfetamin, 2 adet ecstasy, 42 adet pipe, 134 kilo tütün, 861 adet iki yüzlü makaron, 6 bin 800 adet 20'şerli paketler halinde tütün dolu makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu üretimi için özel olarak hazırlanarak ışıklandırılmış imalat çadırı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 138 gözaltı
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