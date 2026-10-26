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Giriş Tarihi: 26.10.2026 22:47

Fuhuş ve müstehcenlik operasyonunda yeni gelişme: Şüphelilerin bir kısmı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnternet ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheliden 45’i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Fuhuş ve müstehcenlik operasyonunda yeni gelişme: Şüphelilerin bir kısmı tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 23 Ekim'de Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

54 ŞÜPHELİDEN 45'İ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, toplumun her kesiminin ve yaş grubunun ulaşabileceği internet ve sosyal medya sitelerinde, "müstehcenlik" ve "fuhşa teşvik" suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN BİR KISMI TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hâkimliğince, müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü içeren ürünlerin dağıtılması veya yayılması suçundan ise 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

#ANKARA
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