Ankara merkezli kara para aklama operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı mercek altında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak aklandığı şüphesine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

ŞİRKET DEVİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Gerçekleştirilen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi. İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların mevcut olduğu belirlendi. Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulguların, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolüne işaret ettiği belirtildi.

650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Soruşturmaya konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

ANKARA MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar ele geçirildi. Söz konusu materyaller ve eşya hakkında el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör