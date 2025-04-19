Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu! 119 şüpheliye gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 19.4.2025 21:52 Son Güncelleme: 19.4.2025 22:32

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu! 119 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara  Emniyet Müdürlüğü tarafından 119  uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenledi. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 93 şüpheli yakalandı, 29’u tutuklandı. Zehir tacirleri teknik ve fiziki takiplerle adım adım izlenerek suç delilleriyle birlikte yakalanırken, firari şüphelilerin peşine düşen narkotik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu! 119 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturmasında düğmeye basıldı. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine darbe indirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE SUÇ AĞI ÇÖZÜLDÜ

Başsavcılık açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü planlı ve projeli saha çalışmalarında, teknik ve fiziki takipler neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

93 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 29'U TUTUKLANDI

Operasyonun ilk ayağında 93 şüpheli yakalanırken, daha önce farklı suçlardan cezaevinde olan 11 kişi de soruşturmaya dahil edildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki şüphelileri yakalama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

SORUŞTURMA 5 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinasyonunda, 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu! 119 şüpheliye gözaltı kararı
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