Ankara Narkotik ekipleri gençlerin geleceğine ışık tutu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyerek başkentlilerin güven ve huzur için yaşamasını sağlarken gençlerin geleceğine ışık tuttu. Ankara Narkotik ekipleri sokağın gözü olurken uyuşturucu temin eden sokak satıcıları ve uyuşturucu baronlarının bir an olsun ensesinden inmedi.

Ankara Narkotik ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde 2020 yılına göre uyuşturucu olayında yüzde 52, yakalanma oranında yüzde 43, tutuklama orasında ise yüzde 16'lık artış görülürken 2021 yılında 9 bin 217 uyuşturucu olayında 17 bin 230 kişiyi gözaltına alındı, bin 821 uyuşturucu tacirinin tutuklanmasını sağladı.

Narkotik ekipleri 9 bin 217 uyuşturucu olayında; 884 kilo 955 gram esrar, 138 kilo 503 gram eroin, 79 kilo 611 gram kokain, 96 kilo 102 gram bonzai, 45 kilo 924 gram metamfetamin, 35 kilo 774 gram skunk, 118 bin 617 adet ecstacy, 2 bin 847 adet kök kenevir, 312 bin 953 adet captagon, 734 bin 929 adet sentetik ecza ve 2 milyon 326 bin Türk lirası, 59 bin 400 avro, 59 bin 549 dolar ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 185 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 30 av tüfeği ile birlikte silahlara ait çok sayıda fişek yakalandı.

BREZİLYA VE KOLOMBİYA'DAN KOKAİN GETİREN BARONLARA DARBE

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu baronlarına yönelik Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. gözaltına adlı. Brezilya ve Kolombiya üzerinden uçak ve gemilerle yükledikleri 210 milyon lira tutarındaki 71 kilo kokaini uyuşturucu baronları, konsorsiyum kurarak Türkiye'ye soktukları ortaya çıkmıştı.

SOKAK SATICILARINA DARBE İNDİRDİ

Başkentte uyuşturucu tacirlerini engellenmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin olmak üzere 8 ilde toplam 128 adrese eş zamanlı yapılan "Vadi" operasyonuna, bin 200 polis ile 8 narkotik köpeği katılırken evlerde yaptığı aramada silahlar yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MASAK RAPORU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ankara'da eroin satışının yüzde 70'ini gerçekleştiren suç örgütüne, 15 Temmuz'da şehit olan polis Hüseyin Kalkan'ın soyisminden hareketle 2018'de 200 adrese 'Kalkan Operasyonu' gerçekleştiren Ankara narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucudan elde ettiği paranın araştırılması için MASAK'a örgütün listesini gönderdi. MASAK incelemesinde, 37 kişinin kara para akladığı belirlendi. Buna göre suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç annesi Ayşe Arkaç, eşi Yağmur Arkaç, kayınbiraderi ve örgüt üyeleri üzerine otomotiv, araba kiralama ve nakliye sektörlerinde 6 şirket kurarak uyuşturucudan elde edilen parayı ticari işlerde kullanarak kara parayı akladı. Arkaç'ın temizlik işçisi olduğunu söyleyen ve aylık 2 bin lira geliri olduğunu iddia eden annesinin üzerine kayıtlı 33 ev, arsa ve tarla kaydı ile 2 ticari taksi plakası bulundu.

450 BİN SENTETİK HAP PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDI

Uyuşturucu tacirleri, kurdukları paravan ilaç şirketi üzerinden lisanslı ilaç üreten firmadan yurtdışına satmak için 450 bin adet sentetik ecza hapı aldı. Kırmızı reçete ile satışına izin verilen sentetik ecza haplarını iç piyasaya sürmek üzere olan uyuşturucu tacirlerine darbeyi narkotik ekipleri indirdi.

ANKARA TARİHİNİN CAPTAGON REKORU KIRILDI

Hatay'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisine ulaşan Narkotik ekipleri Ankara Gölbaşı İlçesi Konya-Ankara geliş istikamete doğru durdurulan araçlarda narkotik dedektör köpeği Lucyk ile yapılan aramada ön kaput kısmına doğru toplam 36 bin adet daralı ağırlığı 7 kilo 700 gram captagon maddesi ele geçirildi. Operasyon devamında nakliye süsü verilen kamyonet durduruldu. Eşya dolu kamyonette dedektör köpeği Atlas'ın yaptığı aramada fırın içine gizlenmiş 230 bin adet hap ele geçirildi. Ankara tarihinin en fazla ele geçirilen captagon miktarı olarak kayıtlara geçti.

TİKTOK FENOMENİ UYUŞTURUCU TACİRİ ÇIKTI

Sosyal medya uygulaması TikTok'a video çeken ve uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıkan Mehmet K.'nın kendisine sipariş gelen uyuşturucu paketlerini, sokaklardaki belli noktalarda saklayıp, yerlerini whatsapp üzerinden müşterilerine ilettiği ortaya çıkmıştı. Tiktok'cunun evini basan Narkotik ekipleri, gramı 500 liradan satılan 1 kilo 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve hassas teraziye rastlarken uyuşturucudan elde edeceği parayla çekmek için hazırladığı 'Yer Altı 06' adlı film senaryosu da ele geçirmiş yakalanan fenomen ise uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.

ÜMİTCAN UYGUN UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara'daki evinde 3 Haziran'da ölü bulunan Aleyna Çakır'a daha önce şiddet uygulayan ve Çakır'ın ailesi tarafından cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Narkotik ekipleri Uygun ve yanında bulunan kadınlardan F.B.G. ile T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birkaç ay sonra tahliye olan Ümitcan Uygun, bu seferde Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada cinayet işlediği gerekçesiyle müebbet hapsi istendi.

MİDESİNDE PATLAYAN KAPSÜLDEN YAKALANDI

Uyuşturucu sevkiyatı yapmak için her yola başvuran zehir taciri bu kez kendisini zehirledi. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fenalaşan yabancı uyruklu zanlının kaldırıldığı hastanedeki röntgen filmini gören doktorlar şoke oldu. Midesinde 72 kapsül halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen Zadeh Ahmed Narziveh, mahkeme kararıyla ameliyata alındı. Van'dan Ankara'ya getirdiği uyuşturucu kapsüllerinin 20 saatlik otobüs yolculuğunun ardından ikisinin patladığı belirlenen zanlının midesinden ameliyatla 890 gram metefetamin çıkarıldı.

150 GRAM UYUŞTURUCUYLA SERBEST KALDI, 31 KİLOYLA TEKRAR YAKALANDI

Uyuşturucu taciri M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit edilmesinin ardından narkotik ekipleri yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskında M.A. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 150 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından M.A., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri, M.A.'nın başka bir yerde uyuşturucu maddesi saklayabileceği durumu üzerine tekrar takibe aldı. Uyuşturucu taciri M.A.'nın binaya girmesi üzerine narkotik ekipleri harekete geçerek evin kapısını çaldı. Evde bulunan kişiler uzun süre kapıyı açmadı. Narkotik ekipleri kapıyı açarak M.A. gözaltına alırken camın açık olduğunu fark eden ekipler dışarıya baktıklarında zanlıların yakalanmamak için poşetler dolusu eroini bahçeye attıklarını tespit etti. Bahçe'de toplanan 31 kilo 200 gram eroin ve evde yapılan aramada 315 gram ecstacy ele geçirildi.

26 YILLIK DOKTOR UYUŞTURUCU SATTI

Ankara'da 26 yıllık doktor olan Aile Hekimi Ömer Ali E. sağlık yerine zehir saçtı. İstanbul'dan tedarik ettiği uyuşturucu hapları, iş teklifinde bulunduğu Gökhan D. üzerinden piyasaya süren doktor gözaltına alındı. Emniyet telefonları inceleme alan Narkotik ekipleri, doktor Ömer Ali E.'nin delil bırakmamak için whatsapp yazışmalarını sildiğini görüldü. Gökhan D. telefonu incelendiğinde ise, doktor Ömer Ali E. ile yapılan bütün yazışmaların durduğunu tespit etti. Narkotik ekipleri, sorguda aile hekimine yazışmaları gösterilmesine rağmen suçlamaları kabul etmedi. Gökhan D. yapılan sevkiyatı nasıl temin ettikleri ve kimlere sattıklarını her şeyi itiraf etti. Whatsapp yazışmalarına rağmen suçunu inkar eden doktor çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalan doktor Ömer Ali E'nin Aile Sağlığı Merkezi'ndeki işine tekrar döndü.

CASUSUN KUZENİ 300 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçirilen Yusuf Hakan Özbilgin'in kuzeni Volkan Özbilgin 300 kilo uyuşturucu maddeyle yakalandı.