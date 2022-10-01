Haberler Yaşam Haberleri Ankara Polatlı Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Polatlı Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:49 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:49

Ankara Polatlı Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Polatlı Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Polatlı arası kaç kilometre yol mesafesi hakkında bilgilere ulaşmak istiyorsanız doğru yerindesiniz. Bu yazımızda Polatlı Ankara arası kaç saat yol sürdüğü olduğu hakkında detayları bir araya getirdik. İl ve ilçeler arası seyahat öncesi kesinlikle öğrenilmesi gereken yol mesafesi ve süresi olduğu için, Ankara Polatlı arası kaç km sorusunun yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Ankara Polatlı Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Polatlı Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Başkentimiz Ankara ile kendi ilçesi olan Polatlı arasına sıklıkla yolculuk yapılmaktadır. Özellik iş ve eğitim nedenli yapılan bu yolculuklarda hem kimileri özel araç kimileri ise otobüs tercih etmektedir. Peki, Polatlı Ankara arası kaç km mesafe var? Ankara Polatlı arası özel araçla kaç saat? İşte detaylar...

Özel Araçla Ankara Polatlı Arası Kaç Kilometre?

Polatlı Ankara'nın ilçelerinden birisi olduğu için, il merkezi ile arasında yoğun bir gidiş geliş trafiği mevcuttur. Bu yolculuklar da karayolları araçları (şahsi araç/otobüs) kullanılmaktadır. Bireyler, kendi zaman ve şartlarına uygun yolculuk yapmak istiyorsa çoğunlukla özel araçla yolculuk yapmayı seçmektedir. Özel araçla Polatlı Ankara arası yol mesafesi D200 karayolu üzerinden 89 kilometredir.

Otobüsle Polatlı Ankara Arası Kaç Kilometre?

Ankara Polatlı arasında yolculuk için hem ülkemizde en çok tercih edilen şehirler arası ulaşım araçlarından biri olan otobüsleri hem de il ve ilçelerden hareket eden minibüsleri tercih edebilirsiniz. Polatlı Ankara arasında gidiş geliş yapabilmek arasında sefer düzenleyen otobüsleri tercih ettiyseniz yol mesafesini bilmenizde fayda var. Otobüsle Polatlı Ankara arası yol mesafesi yaklaşık olarak 95 kilometredir.

Polatlı Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara'dan Polatlı'ya yahut tam tersi olarak Polatlı'dan Ankara'ya gidilen yol çok uzun olmamakla birlikte belli bir süre tutmaktadır. Bu süre kullanılan vasıta türüne göre elbette değişiklik gösterebilir. Eğer otobüsle Ankara Polatlı arası yolculuk yapıyorsanız yaklaşık 1 saat 15, özel araçla ise 1 saat yol sürmektedir.

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Ankara Polatlı Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Polatlı Ankara Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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