Haberler Yaşam Haberleri Ankara Sivas Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sivas Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:00 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:09

Ankara Sivas Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sivas Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanmış olan Ankara ve Sivas illeri arasında birçok insan gerek ekonomik, gerek eğitim ve gerek ise kültürel anlamda pek çok ziyaret gerçekleştiriyor. Buna bağlı olarak sıklıkla Ankara Sivas arası kaç km sorusu soruluyor. Ayrıca Sivas Ankara arası kaç kilometre sorusunun cevabını alan kişiler, seyahat durumlarını buna göre şekillendirebiliyor. Peki, Ankara Sivas arasında kaç km var? Özel arabayla, otobüsle ve uçakla Ankara Sivas arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometredir? İşte detaylar…

Ankara Sivas Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sivas Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özellikle ekonomik, mesleki ve iş sebebi ile yolculuk kararı alan kişiler için en şey, Ankara Sivas kaç saat sorusu olmaktadır. Alınacak cevaba göre, seyahat planlayan kişiler yola çıkış saati ile varış saatini kendilerine en uygun şekilde ayarlayabileceklerdir. Peki, Ankara Sivas arası kaç km? İşte detaylar…

Ankara Sivas Arası Kaç Km?

Ankara ve Sivas arasında gerçekleştirilmek istenen yolculuklar; tercih edilen vasıtaya ve yol güzergahlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat en genel anlamı ile Ankara ve Sivas arasında 440 km bulunuyor. Bu km farkı, çeşitli vasıtalarda daha az yahut daha fazla da olabiliyor. Sivas ve Ankara aynı bölge içerisinde bulunduğundan fakat aradaki mesafe çevre illerine nazaran daha fazla olduğundan, genellikle tercih edilmekte olan uçak yolculuğudur.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sivas Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış iki kent olan Ankara ve Sivas arasında gerçekleştirilmek istenen seyahatler öncesinde, insanlar çeşitli soruların cevabını almak istemektedir. Cevabı merak edilen konular arasında, Ankara ve Sivas arasındaki varış saatleri ile kilometre mesafeleri bulunuyor. Buna bağlı olarak, tercih edilecek olan vasıtalar aracılığı ile doğru bir seyahat planlaması en uygunu olacaktır. İşte çeşitli vasıtalar ile Ankara ve Sivas arasındaki varış saatleri ve kilometre mesafeleri;

  • Özel araçla, Sivas ve Ankara arasında; 440 kilometre bulunmaktadır ve 5 saat 19 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Uçakla, Sivas ve Ankara arasında; 356 kilometre bulunmaktadır ve 58 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Sivas ve Ankara arasında; 443 kilometre bulunmaktadır ve 6 saat 38 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Ankara Sivas Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sivas Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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