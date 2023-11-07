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Giriş Tarihi: 7.11.2023 16:44 Son Güncelleme: 7.11.2023 16:54

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın acı günü

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 87 yaşında hayatını kaybeden annesi Müzeyyen Ünüvar Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DURHASAN ŞAHİN
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın acı günü

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müzeyyen Ünüvar için Kocahasanlı Merkez Yeni Camiinde tören düzenlendi. Törende taziyeleri Prof. Dr. Ünüvar kabul etti. Cenaze törenine Müzeyyen Ünüvar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan TBMM eski başkanlarından İsmet Yılmaz ile eski bakanlar Taner Yıldız, Recep Akdağ, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP eski Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP Mersin İl Başkanı Serdar Soydan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, MHP ilçe başkanı Cevat Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Mersin Müftüsü Aydın Yığmanın kıldırdığı namazın ardından cenaze Kocahasanlı Akkale Mezarlığı'nda defnedildi.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın acı günü
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