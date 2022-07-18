Ankara Üniversitesi taban puanları: 2022 Ankara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Haberimizden, Ankara Üniversitesi taban puanları 2022 hakkında bilgi edinebilir, Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Ankara Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Ankara Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölümün Adı Taban Puanı Sıralama Puan Türü Yerl./Kont. ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Aktüerya Bilimleri 226,27731 370522 SAY 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 354,17108 26030 DİL 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 390,36712 15328 DİL 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Antropoloji 231,83040 516042 EA 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Arap Dili ve Edebiyatı 255,47313 58918 DİL 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) 358,41566 24887 DİL 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Arkeoloji (İngilizce) 276,49117 238258 EA 26/25 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Astronomi ve Uzay Bilimleri 243,17031 318136 SAY 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bahçe Bitkileri 238,01608 338765 SAY 47/45 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Beslenme ve Diyetetik 350,13425 91871 SAY 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bilgi ve Belge Yönetimi 245,66167 408547 EA 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bilgisayar Mühendisliği 408,86970 36345 SAY 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 433,77652 19742 SAY 70/70 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 248,61362 296009 SAY 21/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bitki Koruma 266,03916 241076 SAY 47/45 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Biyoloji 264,00424 247128 SAY 93/90 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Biyoloji (İngilizce) 339,08143 105987 SAY 30/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) 344,21383 98932 SAY 65/65 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) 206,81027 70591 DİL 20/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Coğrafya 316,81594 71864 SÖZ 51/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Coğrafya (İngilizce) 314,19017 77927 SÖZ 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Coğrafya (Uzaktan Öğretim) 237,08474 445412 SÖZ 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 258,91964 291298 SÖZ 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 294,31848 45388 DİL 36/35 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) 259,05788 57422 DİL 1/1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 279,78783 221301 EA 61/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Çocuk Gelişimi 294,54520 166854 EA 65/65 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Dilbilimi 355,68075 25490 DİL 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi 428,85111 22817 SAY 140/140 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 427,58463 23309 SAY 30/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ebelik 290,42532 182954 SAY 120/120 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eczacılık Fakültesi 407,25772 37941 SAY 140/140 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) 406,76152 37941 SAY 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 407,18464 37941 SAY 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) 201,30184 586722 EA 63/400 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Enerji Mühendisliği (İngilizce) 316,87964 134568 SAY 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) 228,61185 67624 DİL 4/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fars Dili ve Edebiyatı 223,44177 69310 DİL 46/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Felsefe 258,02955 330553 EA 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Felsefe (İngilizce) 270,27153 265772 EA 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fizik 248,75825 296009 SAY 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fizik Mühendisliği (İngilizce) 282,78935 198250 SAY 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fransız Dili ve Edebiyatı 365,27291 22696 DİL 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 222,51445 561970 EA 72/70 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gazetecilik 330,04516 48842 SÖZ 66/65 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) 243,76052 393146 SÖZ 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gıda Mühendisliği (İngilizce) 292,59172 176542 SAY 93/90 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Halkbilimi 256,93239 303254 SÖZ 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325,31879 56575 SÖZ 65/65 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) 239,01748 429760 SÖZ 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Hemşirelik 354,19593 87396 SAY 180/180 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Hindoloji 233,12286 66500 DİL 7/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Hititoloji 228,06746 67905 DİL 17/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Hukuk Fakültesi 412,36835 5254 EA 550/550 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Hungaroloji 206,63027 70591 DİL 30/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İktisat 310,10657 123904 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İlahiyat 321,72780 62015 SÖZ 198/198 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İlahiyat (İngilizce) 354,73366 21137 SÖZ 20/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İlahiyat (M.T.O.K.) 268,55408 236610 SÖZ 22/22 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 403,68715 11271 DİL 70/70 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) 379,96134 18121 DİL 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) 382,78950 17281 DİL 46/45 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İstatistik 265,13488 244102 SAY 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İşletme 307,69219 128778 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İşletme (İngilizce) 332,54632 74546 EA 30/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) 358,12621 24887 DİL 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) — – DİL 0/1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Japon Dili ve Edebiyatı 402,56027 11452 DİL 51/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Jeofizik Mühendisliği 248,81622 296009 SAY 1/15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) 253,50025 277757 SAY 7/15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) 248,18139 299696 SAY 28/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kimya 260,10786 259232 SAY 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kimya (İngilizce) 324,37199 124762 SAY 20/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kimya Mühendisliği (İngilizce) 344,99352 97818 SAY 100/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Klasik Arkeoloji 228,60607 536006 EA 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kore Dili ve Edebiyatı 381,51989 17560 DİL 41/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 204,35768 584403 EA 32/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Latin Dili ve Edebiyatı 308,40668 40874 DİL 31/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) 256,80601 58170 DİL 31/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Maliye 310,02227 123904 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Matematik 313,92825 139987 SAY 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Matematik (İngilizce) 299,43691 165361 SAY 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Okul Öncesi Öğretmenliği 368,90614 12468 SÖZ 70/70 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ortez ve Protez 252,62042 280965 SAY 56/55 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Özel Eğitim Öğretmenliği 391,51374 4844 SÖZ 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Peyzaj Mimarlığı 241,81556 322341 SAY 77/75 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Politika ve Ekonomi (İngilizce) 327,90927 84076 EA 40/40 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 212,79531 577446 EA 14/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Psikoloji 370,36141 25845 EA 100/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Radyo, Televizyon ve Sinema 345,86604 29146 SÖZ 65/65 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) 254,37883 322727 SÖZ 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 345,59640 53833 EA 70/70 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 371,45842 20866 DİL 31/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) 331,47312 33513 DİL 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Yönetimi 259,32276 324682 EA 81/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sanat Tarihi 292,88182 135456 SÖZ 52/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) — – SÖZ 0/1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) 272,60101 216546 SÖZ 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sınıf Öğretmenliği 334,74755 71131 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sinoloji 391,77858 14770 DİL 31/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sinoloji (Uzaktan Öğretim) 269,01595 53864 DİL 103/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 347,12099 52404 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 332,39205 45918 SÖZ 61/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Hizmet 282,30462 213547 EA 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) 203,14382 585176 EA 95/100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sosyoloji 281,41901 217424 EA 62/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Su Ürünleri Mühendisliği 213,41911 386004 SAY 6/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) 208,85851 387214 SAY 28/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sümeroloji 269,72443 231594 SÖZ 21/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Süt Teknolojisi — – SAY 0/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarım Ekonomisi 256,84412 336424 EA 51/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 231,98445 356734 SAY 47/45 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarımsal Yapılar ve Sulama 223,84719 375118 SAY 1/35 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarih 360,65388 17124 SÖZ 81/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarih Öncesi Arkeolojisi 202,08816 585949 EA 16/30 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tarla Bitkileri 232,41409 356734 SAY 47/45 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tıp Fakültesi 479,60367 3690 SAY 320/320 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tıp Fakültesi (İngilizce) 487,04137 2806 SAY 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 201,04774 389798 SAY 14/50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Türk Dili ve Edebiyatı 320,51031 63815 SÖZ 80/80 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Uluslararası İlişkiler 326,61111 85987 EA 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Urdu Dili ve Edebiyatı 302,20719 42788 DİL 1/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Veteriner Fakültesi 385,72823 55464 SAY 165/165 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Veteriner Fakültesi (İngilizce) 395,19103 47902 SAY 60/60 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) — – SAY 0/2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 200,00872 587451 EA 42/400 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Yunan Dili ve Edebiyatı 279,43893 50334 DİL 21/20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Zootekni 201,99159 389475 SAY 41/45

Ankara Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler