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Giriş Tarihi: 31.7.2023 23:42

Ankara Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması uyarısında bulundu

AA
Ankara Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

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Ankara Valiliği'nden sıcak hava uyarısı
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