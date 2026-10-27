Ankara ve Edirne’de yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı

Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini işlettiği belirlendi. Teknik dinleme ve saha çalışmaları neticesinde, şüphelilerin söz konusu sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini de yürüttüğü tespit edildi.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına göre, örgüt faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla yasal ticari faaliyetlerinin yanı sıra yasa dışı bahis işleriyle de uğraştıkları anlaşıldı. Örgüt liderinin kurduğu şirketlerden gelen paraları kendi kişisel hesaplarına aktardığı, şirketlerde çalışan kişiler aracılığıyla kripto varlık borsaları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinde çalışanların maaşlarının ödendiği tespit edildi.

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

27 Ekim'de Ankara merkezli olmak üzere toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen iller Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne düzenlendi. Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

23 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandı. Şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon TL olduğu belirlendi. Öte yandan şüphelilerin kullandığı yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

SON 1 AYDA BİR MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında da Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 12 şüphelinin banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.